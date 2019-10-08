Киров, , 13:09 — REGNUM В Кирове проводится доследственная проверка после сообщений СМИ о действиях сотрудников ГИБДД, которые якобы не стали задерживать судью, управлявшего автомобилем в нетрезвом виде. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Кировской области.

В настоящее время изучается вся информация о происшествии, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

ИА REGNUM напоминает, о происшествии сообщили активисты организации «Народный контроль» в одноименном сообществе в социальных сетях. Отмечается, что в ночь на 7 октября на улице Спасской патруль ДПС остановил автомобиль, в котором находился похожий на одного из местных судей мужчина. При этом водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

Активисты уточняют, что сотрудники ГИБДД составили протокол не на водителя, а на его супругу, которая пересела в водительское кресло уже после остановки машины.