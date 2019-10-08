Самара, , 13:04 — REGNUM Мужчину, подозреваемого в браконьерстве, задержали в Самарской области. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России.

По сообщению пресс-службы ведомства, мужчину задержали рядом с селом Кануевка, где его автомобиль остановили сотрудники ДПС для проверки документов. В ходе осмотра автомобиля стражи порядка обнаружили части туши животного.

Отмечается, что, кроме этого, из машины подозреваемого были изъяты ружье и одежда охотника.

По версии следствия, подозреваемый житель Чапаевска застрелил лося вблизи озера Чувашское и пытался отвезти его к себе домой.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления по части 1 статьи 258 УК РФ «Незаконная охота».

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.