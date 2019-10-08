Архангельск, , 12:58 — REGNUM В расследовании дела о гибели ребенка в турецком отеле следователи рассчитывают на помощь свидетелей. Об этом ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Архангельской области и НАО.

«…девочка утонула во время купания в бассейне отеля MAYA WORLD BEACH города Алания Турецкой Республики. Просим откликнуться всех, кто отдыхал в начале сентября 2019 года в указанном отеле и располагает любой информацией о произошедшем, либо общался во время отдыха с членами семьи, в которой произошла трагедия», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, семья из Плесецкого района Архангельской области приехала отдыхать на турецкий курорт 3 сентября, и в этот же день случилось несчастье. Родители девочки говорили СМИ, что потеряли ребенка из виду на несколько минут и не видели, как случилась трагедия. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».