Чебоксары, , 12:57 — REGNUM В чувашском Новочебоксарске вынесен приговор по делу о нападении на санитара скорой помощи. Перед судом предстали ранее судимые 26-летний мужчина и его 19-летний друг, которые получили реальные сроки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии и следственном управлении СКР по республике, которое расследовало уголовное дело.

Инцидент произошёл вечером 26 мая 2019 года в Новочебоксарске, куда бригада скорой помощи прибыла по вызову по улице Советская. Во дворе дома злоумышленники, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошли к вышедшему из машины санитару и побили его. У пострадавшего была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма (в форме сотрясения головного мозга). Это произошло на глазах местных жителей, в том числе детей.

Злоумышленники дали признательные показания. Как сообщало ИА REGNUM, один из фигурантов уголовного дела на допросе пояснил, что в момент происшествия они «были очень сильно выпившие», а «у нашего друга была рассечена бровь, и фельдшер не пускал нас в машину из-за того, что мы были выпившие, после того я нанёс ему удары».

Правоохранители в ходе разбирательств установили, что ранее мужчины неоднократно привлекались к уголовной ответственности, при этом у 26-летнего фигуранта уголовного дела — непогашенная судимость за кражу. По данному факту в органы внутренних дел внесено представление, где обращено внимание на необходимость повышения эффективности работы по профилактике преступлений.

Новочебоксарский городской суд признал злоумышленников виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). Кроме того, 19-летнй парень также осужден за грабеж и мелкое хищение — ему назначено 11 месяцев и 20 дней с отбыванием наказания в колонии-поселении. Другому участнику — девять месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Алатырском районе Чувашии был вынесен приговор по делу об убийстве на подстанции скорой медицинской помощи, где был застрелен водитель скорой. 40-летний житель одного из посёлков Алатырского района, которого обвинили в убийстве, сообщил, что хотел убить другого человека. Суд назначил ему девять лет лишения свободы.

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