Кигали, , 12:58 — REGNUM Полиция Руанды арестовала «скандально известного» пастора из США, когда он собирался провести пресс-конференцию в столице страны, Кигали. Об этом сообщает BBC Africa.

Евангелист Грегг Шуф был арестован за проведение «несанкционированной встречи с журналистами», сообщили в полиции.

Журналисты телерадиокомпании отмечают, что Шуф якобы планировал раскритиковать правительство Руанды за то, что ему пришлось закрыть свою радиостанцию и свою церковь.

Представитель BBC в Кигали Жан-Клод Мвамбуца заявил, что Шуф забронировал место для своей пресс-конференции в понедельник, 7 октября, но владельцы отказали ему в доступе в последнюю минуту. Когда он стоял на улице, разговаривая с представителями СМИ, его арестовала полиция.

«Мы арестовали Шуфа и передали его в Бюро по расследованиям в Руанде, — заявил пресс-секретарь полиции Джон Боско Кабера. — Он был арестован за проведение незаконной встречи с журналистами в публичном пространстве. Незаконно проводить встречи в общественных местах без разрешения».

В заявлении для прессы Шуф сказал, что правительство Руанды «выступило против Бога».