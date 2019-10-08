Чита, , 12:46 — REGNUM Забайкальские следователи добилось продления на 72 часа срока задержания подозреваемому в расчленении 19-летней жительницы Читы. Как следует из официального сообщения регионального СУ СК РФ, речь идёт о мужчине 1981 года рождения, который уже допрошен в качестве подозреваемого.

В связи с большим общественным резонансом дальнейшее расследование этого уголовного дела поручено следователям второго отдела по расследованию особо важных дел.

Как уже сообщало ИА REGNUM, страшное ЧП произошло днём 6 октября в одном из многоквартирных домов, расположенных в центре Читы. Расчленённое женское тело и его части были обнаружены на козырьке подъезда дома.

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