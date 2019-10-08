Екатеринбург, , 12:49 — REGNUM В Екатеринбурге работы по ремонту искусственного дорожного сооружения через реку Патрушиху на стыке улиц Европейская и Мостовая продлятся до конца октября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

В мэрии уточнили, что до 1 ноября 2019 года автобусные маршруты общественного транспорта № 50 и № 018 будут двигаться в объезд ремонтируемого участка по улицам Узорной, Исторической и Городской.

Отметим, что ранее в Екатеринбурге открыли движение по мосту на улице Шевченко. При этом изначально планировалось, что движение по мосту возобновится в началу учебного года, но из-за задержки ремонта открытие моста перенесли на более поздний срок.

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