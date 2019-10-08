Ижевск, , 12:45 — REGNUM В Ижевске возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ («Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение») в отношении двоих 15-летних школьников. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД.

По данным ведомства, о краже правоохранителям сообщила продавец одного из магазинов. По ее словам, через окно неизвестные похитили кассовый аппарат, в котором было около 20 тыс. рублей, и сигареты.

Полиция по следам рук на месте преступления установила двоих подозреваемых — ими оказались школьники, которые ранее были судимы за аналогичные преступления. Часть похищенного у подростков изъята.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне неизвестный украл кассовый аппарат в одном их торговых центров Москвы. Кража произошла в магазине «Перекресток» в Таганском районе столицы.