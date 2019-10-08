Самара, , 12:38 — REGNUM Сотрудницы Росгвардии оказали доврачебную помощь молодому человеку, получившему серьёзную травму из-за падения с качелей в Стручковом саду Самары. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, две девушки — сотрудницы Росгвардии, проходя через парк на службу увидели, что с парковых качелей упал и ударился головой о бордюр молодой человек.

Отмечается, что состояние пострадавшего стремительно ухудшалось: из раны на затылке открылось кровотечение, затем самарец стал биться в судорогах, а изо рта у него пошла пена.

И. о. заместителя начальника отдела кадров Управления Росгвардии по Самарской области майор полиции Лили Галоян и ответственный исполнитель подразделения младший сержант Татьяна Истаева оказали пострадавшему доврачебную помощь, уложив его на бок и вызвали скорую помощь. До приезда врачей на место происшествия подоспела начальник группы медобеспечения старший лейтенант полиции Наталья Билева, которую вызвали ее коллеги. Она оценила действия сослуживцев и приложила к ране молодого человека холод.

Пострадавший был доставлен в реанимационное отделение и через несколько дней пошел на поправку. А через семь дней он был выписан из больницы.

По словам врачей, сотрудники Росгвардии грамотно оказали ему первую помощь, поэтому удалось избежать возможных осложнений в его состоянии.

«На самом деле было очень страшно. Ведь все случилось так неожиданно, и события развивались стремительно. А наши действия, которые так высоко оценили врачи, — результат постоянных занятий и тренировок», — вспоминает майор полиции Лили Галоян.

Отмечается, что руководство МУП «Парки Самары» объявило девушкам благодарность.