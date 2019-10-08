Вильнюс, , 12:24 — REGNUM В столице Литвы Вильнюсе со съёмочной площадки фильма «Vilniaus Zoo» сбежал кенгуру. Животное в одном из микрорайонов Вильнюса вечером 7 октября наблюдали очевидцы, которые сообщили о нём в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 8 октября.

Съёмочная группа самостоятельно искала животное, позже появилось обращение к жителям с просьбой помочь найти сбежавшего кенгуру.

Сегодня утром полиция сообщила, что животное найдено раненым на одной из городских трасс. Предположительно, кенгуру сбил автомобиль. Животное не выжило.