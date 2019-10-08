Париж, , 12:17 — REGNUM Транспортное судно Aramis, которое ходит под литовским флагом, во время перехода по реке Рона во Франции, врезалось сразу в два моста — автомобильный и железнодорожный, пишет сегодня, 8 октября, литовское издание Vakarų ekspresas.

Судно оказалось выше мостов и во время перехода от столкновения была снесена верхняя часть рубки управления — от удара снесён капитанский мостик и часть надстройки рубки управления. Мост надстройку срезал «как в кабриолете», приводит подробности издание.

Из шести членов экипажа никто серьёзно не пострадал. Капитана судна увозили в больницу с порезами от разбившегося стекла, однако быстро отпустили. Судно отбуксировано, ожидается ремонт. Виновник происшествия устанавливается, не исключена вина французских лоцманов, которые вели судно.