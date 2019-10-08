Газни, Афганистан, , 12:26 — REGNUM Глава больницы афганского города Газни Мохаммад Хемат заявил, что в медицинское учреждение поступили 20 студентов, пострадавших утром 8 октября от взрыва в местном университете. Об этом сообщило агентство TOLOnews.

Главврач уточнил, что были доставлены 15 раненых девушек и 5 молодых людей.

Как передает агентство, взрыв произошел во время сессии. Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за теракт.

Как передавало ИА REGNUM, 3 октября в провинции Газни боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали транспортное средство. В результате атаки были убиты три мирных жителя и еще шесть человек получили ранения.