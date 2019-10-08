Красноярск, , 12:16 — REGNUM В Красноярске возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора местной школы по административно-хозяйственной работе. Как сообщили ИА REGNUM 8 октября в Главном следственном управлении СКР по краю, женщина подозревается в получении взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, руководство школы заключило контракт на оказание услуг по комплексной уборке внутренних помещений. От школы ответственной за исполнение контракта являлась замдиректора по административно-хозяйственной работе. Она предложила директору клининговой организации за подписание актов выполненных работ трудоустроить своего знакомого.

Директор, понимая, что трудоустройство будет фиктивным, предложил замдиректора школы передать 28 тысяч рублей в счёт оплаты его труда. Деньги были переведены на банковскую карту замдиректора школы.

Подозреваемую допросили, она полностью признала свою вину и находится под подпиской о невыезде, подчеркнули в ведомстве. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года в Красноярске по подозрению в получении взятки задержана чиновница администрации города.

Читайте также: В Красноярске чиновница мэрии подозревается в получении взятки