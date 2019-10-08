Ульяновск, , 12:13 — REGNUM Прокуратура Заволжского района Ульяновска не согласна с «чрезмерно мягким» приговором руководителю компании, которого осудили за попытку мошенничества в отношении другого участника аукциона, сообщает прокуратура региона. Следствием установлено, что он организовал демпингование, что привело к снижению цены на 837 тыс. рублей. Ему назначен условный срок, в то время как надзорное ведомство предлагало дать реальное наказание.

Перед судом предстал директор одной из частных компаний, который занимался изучением электронных аукционов на оказание клининговых услуг. Следствием установлено, что весной 2019 года он потребовал 600 тыс. рублей от индивидуального предпринимателя якобы за отказ от участия в двух аукционах с начальной стоимостью более 7 млн рублей.

Не получив ответа, фигурант уголовного дела, как установили правоохранители, организовал демпингование, повлекшее снижение суммы первого контракта на 837 тыс. рублей. В ведомстве отмечают, что злоумышленник попытался продолжать «третировать участницу аукциона», его задержали 30 мая в ходе оперативного эксперимента при получении денег.

Суд признал злоумышленника виновным в покушении на мошенничество, совершенном лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст.159 УК РФ), получив два год лишения свободы условно.

«Прокуратура Заволжского района Ульяновска настаивала на назначении наказания в виде двух лет колонии, поэтому рассматривается вопрос о принесении на данный приговор апелляционного представления», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года прокуратура Ульяновской области заявила, что приговор, который вынесен бывшему заместителю начальника ГУ МЧС России по региону, «чрезмерно мягкий»: вместо реального срока, на чём настаивало гособвинение, суд назначил условный срок. Тогда следствием и судом было установлено, что 18 июля 2018 года злоумышленник через посредника получил взятку в виде топливной карты за неприменение максимальных штрафных санкций в отношении сотрудников УФССП за нарушения противопожарной безопасности.

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В январе 2019 года прокуратура Димитровграда сочла «мягким» обвинительный приговор в отношении бывшего сотрудника регионального министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов, которому инкриминировали взяточничество. Напомним, следствием было установлено, что 21 июня 2018 года злоумышленник предложил заместителю директора одной из автозаправочных станций в Димитровграде за 100 тыс. рублей взятки обеспечить непривлечение компании к административной ответственности. Тогда приговором суда злоумышленнику назначено 2,5 млн рублей штрафа, в то время как прокуратура настаивала на назначении четырёх лет колонии.

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