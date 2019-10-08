Уфа, , 12:08 — REGNUM Пациент больницы Ишимбая в республике Башкирии обвинил врача в избиении и пьянстве. Видео данного инцидента 8 октября появилось в социальных сетях.

По словам молодого человека — автора видеозаписи, он пришел в медицинское учреждение на перевязку, но вместо помощи получил кулаком в глаз и шею. Все это произошло на глазах его жены и матери.

Кроме этого, на видеозаписи зафиксировано, как мужчина в медицинской одежде сообщил, что его спровоцировали.

Молодой человек вызвал стражей порядка.

По сообщению некоторых СМИ, по данному факту министерство здравоохранения Башкирии и полиция проводят проверку.