Улан-Удэ, , 11:52 — REGNUM На дорогах Бурятии за девять месяцев 2019 года зарегистрировано 393 ДТП с участием автобусов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, в результате 60 из них травмы получили 103 человека, в том числе семь детей.

При этом по вине водителей автобусов произошло более сорока аварий.

«Основными условиями, способствующими совершению дорожных происшествий, явилось несоблюдение субъектами предпринимательства требований по допуску транспортных средств к эксплуатации, несоблюдение водителями режимов труда и отдыха, а также неиспользование ремней безопасности и отвлечение водителей от управления», — сообщили в ведомстве.

Всего за нарушение правил были оштрафованы около 3,7 тыс. перевозчиков. 24 водителя управляли автобусами в состоянии алкогольного опьянения — они были задержаны.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября на трассе «Енисей» в Туве из-за спущенного колеса опрокинулся микроавтобус, полный пассажиров. В МВД республики сообщили, что водитель не имеет лицензии на осуществление перевозок пассажиров.

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