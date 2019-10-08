Тюмень, , 11:53 — REGNUM В тюменском городе Ишиме пресечена деятельность подпольного цеха по производству контрафактного алкоголя. Цех по «производству» спиртного разместился в одном из гаражных боксов торговой базы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

В ходе операции полицейские обнаружили в боксе 1 330 бутылок алкоголя и 81 канистру спиртосодержащей жидкости, общим объёмом около 2 400 литров. В подпольном цехе находилось кустарное оборудование для смешивания и бутилирования контрафактного спиртного. Изъят суррогатный алкоголь на сумму более одного миллиона рублей.

В настоящее время назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.