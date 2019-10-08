Тюмень, , 12:38 — REGNUM В Тюмени дети раскурочили из шалости автомобиль, стоящий на парковке. Наказание понесли родители, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ленинского районного суда.

Установлено, что в марте 2019 года мужчина обнаружил множественные повреждения на своём автомобиле «Хонда», который он оставил на ночь на стоянке. Видеокамеры зафиксировали, что транспортное средство ломали трое несовершеннолетних детей.

В соответствии с п.1 ст.1073 Гражданского кодекса Российской Федерации, за вред, причинённый несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет, отвечают его законные представители — родители или опекуны.

Ленинский районный суд Тюмени взыскал с родителей материальный ущерб за повреждённый автомобиль в размере 162,8 тыс. рублей, расходы по оплате юридических услуг — 20 тыс. рублей, и по оплате услуг оценщика в размере 4 тыс. рублей, а также расходы по оплате госпошлины в размере 4, 4 тыс. рублей в пользу пострадавшего.