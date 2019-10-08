Владикавказ, , 11:49 — REGNUM ДТП с участием маршрутного такси произошло утром 8 октября в столице Северной Осетии. В районе водной станции в городе Владикавказе столкнулись автомобиль BMW и «Газель», пишет «15-й регион».

По данным портала, когда пассажирский микроавтобус поворачивал на конечную остановку, в него сзади врезался легковой автомобиль. В результате ДТП маршрутка опрокинулась на бок.

Пострадали два ее пассажира. Мужчины 79 и 61 года доставлены в республиканскую клиническую больницу. По информации МВД, их жизни ничего не угрожает, у них легкие травмы.

В настоящее время устанавливаются причины дорожного происшествия.

Напомним, вчера, во Владикавказе произошло ДТП с двумя жертвами. Столкнулись два автомобиля MAN и Chevrolet Niva, после чего обе машины столкнулись с автомобилем «ГАЗ-3110» В результате автоаварии скончалась на месте 35-летняя пассажирка Chevrolet Niva, позже в больнице умер 43-летний водитель автомобиля. В больнице находятся еще три человека, получившие травмы.