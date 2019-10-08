В Иркутской области будут судить теперь уже бывшего начальника территориального отделения почтовой связи Ангарский ФГУП «Почта России». Как поясняет сайт областной прокуратуры, женщина обвиняется в том, что с 2018 по 2019 годы похитила порядка 38 тысяч рублей у девятерых клиентов почтового отделения. Причём все граждане относятся к категории социально незащищённых.

Иркутск, , 11:43 — REGNUM «Хищение денежных средств производилось путем подделки подписей получателей и почтальонов в поручениях на выплату компенсации за твердое топливо, а также путем изготовления поддельных поручений на выплату компенсации за твердое топливо. В указанных поручениях она занижала сумму компенсации, а разницу присваивала себе», — поясняют следователи.

Напомним, ещё один случай, связанный с нерадивым сотрудником «Почты России» имел место в Забайкальском крае. Там недавно осудили начальницу отделения почтовой связи Могойтуй Агинского почтамта. Выяснилось, что женщина торговала товарами народного потребления «мимо кассы».

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