Тюмень, , 11:31 — REGNUM В Тюмени возбуждено уголовное дело против 80-летней пенсионерки по факту причинения телесных повреждений. Пожилая женщина таким образом повздорила с соседкой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Конфликт между пенсионерками вспыхнул 7 октября в подъезде жилого дома по ул. Харьковской. Женщины длительное время находились в неприязненных отношениях. Как выяснил участковый уполномоченный полиции, одна из женщин толкнула другую при встрече на лестничном пролёте. Потерпевшая, упав со ступенек, сломала руку и повредила мягкие ткани.

В отдел полиции доставили 80-летнюю подозреваемую, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.