Екатеринбург, , 11:31 — REGNUM В Екатеринбурге суд ужесточил приговор в отношении местного жителя, осуждённого за истязание несовершеннолетнего. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Гражданин приговорён к четырём годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу, и осуждённый был взят под стражу в зале суда.

Напомним, что ранее Пригородный районный суд Нижнего Тагила признал гражданина виновным и приговорил его к четырем годам условно, с трёхлетним испытательным сроком. Однако решение суда обжаловали как представители потерпевших, так и обвиняемого, а также постановление опротестовала прокуратура Свердловской области.

Отметим, что уголовное дело было возбуждено после сообщений о том, что екатеринбургский бизнесмен в коллективном саду под Нижним Тагилом по просьбе подруги занимался воспитанием её пятилетнего сына.

По версии следствия, обвиняемый надевал на ребёнка собачий электроошейник, стегал его прутом, втыкал иголку в руку мальчика. Всё это происходило в период 2014—2016 гг.

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