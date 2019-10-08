Брянск, , 11:28 — REGNUM Пять легковых автомобилей попали в аварию на улице Бурова в Володарском районе Брянска. В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет. Водитель, спровоцировавший столкновение, и его пассажир госпитализированы с тяжёлыми травмами, сообщили 8 октября в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной версии, 7 октября около 19:20 в районе дома № 99 по улице Речной водитель автомобиля Nissan Teana столкнулся с встречными ВАЗ-21 703, Daewoo Matiz и Nissan-Micra. От столкновения автомобиль Nissan-Micra отбросило на находившийся рядом Volkswagen-Passat. В результате ДТП скончались водитель и пассажиры Daewoo Matiz. 19-летний водитель автомобиля Nissan Teana и его 20-летний пассажир госпитализированы с тяжелыми травмами.

Состояние водителей в момент ДТП определит медицинская экспертиза. Возбуждено уголовное дело.