Токио, , 11:25 — REGNUM Все члены экипажа северокорейского судна, столкнувшегося с японским катером береговой охраны Японии, спасены, сообщает японская государственно-общественная центральная телерадиокомпания NHK.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, столкновение произошло 7 октября в 9:10 по местному времени в акватории Японского моря в 350 км к северо-западу от японского острова Ното.

Известно, что в результате столкновения северокорейское судно затонуло и 60 членов экипажа оказалось в воде.

Как отмечает японский телеканал, все члены экипажа были спасены и переданы на другое северокорейское судно, находившееся поблизости.

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