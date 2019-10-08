Челябинск, , 11:15 — REGNUM В Челябинске задержан гражданин, который ночью 5 октября напал на девушку в лифте многоэтажки. Об этом журналистам сообщили представители городского УМВД.

Сейчас с ним работают сотрудники СКР. В следственном органе дать комментарии обещают позже.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение произошло в доме на проспекте Победы. Гражданин вошёл в подъезд следом за девушкой. Его запечатлела камера видеонаблюдения.

Девушка выжила. Случай широко обсуждается в соцсетях. Некоторые интернет-пользователи выражали опасения по поводу того, что в Челябинске может орудовать маньяк.

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