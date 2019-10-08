Донецк, , 11:04 — REGNUM Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли Ясиноватую и поселок Крутая Балка в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил 8 октября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Отмечается, что украинские боевики выпустили по Ясиноватой восемь мин калибром 82 мм, по Крутой Балке — две мины 82 мм. Информации о пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Народной милиции ДНР Ринат Айгистов заявил о том, что украинские власти хотят сорвать договоренности о разведении сил в Донбассе. В подтверждение этому в ДНР ссылаются на слова министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, который заявлял о том, что украинские войска не намерены разбирать фортификационные сооружения в ходе отвода сил.

Читайте также: В ДНР прокомментировали затягивание Украиной процесса отвода войск