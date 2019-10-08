Тюмень, , 10:55 — REGNUM В Тюмени полицейские изъяли из незаконного оборота более 4 килограммов наркотиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Часть изъятой партии наркотиков Пресс-служба УМВД России по Тюменской области

Автомобиль «Тойота» под управлением 45-летнего безработного и ранее судимого жителя Москвы был задержан на трассе Тюмень — Ишим — Омск. Он оказался межрегиональным курьером, в обязанности которого входило оборудование тайников с крупными партиями наркотиков в городах Казань, Тольятти, Набережные Челны, Ижевск, Пермь, Екатеринбург и Челябинск. При задержании в автомобиле были обнаружены синтетические наркотики общим весом более двух килограммов. Столько же впоследствии было изъято из оборудованных им тайников.

По факту было возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотических веществ. Подозреваемый заключён под стражу.

В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия для установления подельников межрегионального наркокурьера.