Биробиджан, 8 октября 2019, 10:54 — REGNUM Увидев, что Вечный огонь в столице Еврейской автономной области замусорен бумагой, прохожие сообщили об этом в полицию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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В полиции города подтвердили факт происшествия. В настоящее время правоохранители устанавливают правонарушителей, чтобы привлечь их к ответственности.
Как сообщало ИА REGNUM, парк «Кировский» подвергся атаке вандалов в Красноярске: неизвестные повредили трибуну и оборвали баскетбольные сетки.