Сураж, , 11:03 — REGNUM 33-летний мужчина, отбывающий наказание в колонии-поселении города Сураж Брянской области, скончался от травм внутренних органов. Бригада скорой помощи, приехавшая на вызов, не смогла спасти осуждённого. По факту смерти мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили 7 октября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Осуждённый пожаловался на боль в животе в ночь с 5 на 6 октября 2019 года. Для оказания медпомощи в колонию вызвали скорую. Врачи не смогли помочь мужчине — он умер в машине. Причиной смерти назвали травмы внутренних органов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Проводятся следственные действия.