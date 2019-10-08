Новосибирск, , 10:49 — REGNUM Конфликт, переросший впоследствии в массовую драку со стрельбой, который произошёл на пустыре у рынка в Новосибирске, разгорелся между сотрудниками охранной компании с местными торговцами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в органах власти города.

Охранники предложили продавцам свои услуги, однако последние от них отказались, так как на рынке уже есть своя охрана. В результате произошла перепалка, несколько десятков человек повздорили.

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Между тем, в одном из популярных городских пабликов соцсети «Вконтакте» появилось видео с места событий. На записи работники рынка рассказывают, что уже несколько лет их терроризируют члены группировки «Тамерлана» и этот инцидент напрямую связан с этой ситуацией.

В настоящее время полиция Новосибирска продолжает проверку по факту массовой драки со стрельбой возле Хилокского рынка в Новосибирске. От официальных комментариев в правоохранительном ведомстве пока отказываются.

Как сообщало ИА REGNUM, конфликт, предположительно на бытовой почве, между двумя группами граждан произошёл 7 октября около 15:00 на улице Малыгина. По предварительной информации, пострадал один человек. Прибывший на место участковый сделал предупредительный выстрел. По данным облминздрава, после драки в больницу с травмами от резиновых пуль обратились пять человек.

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