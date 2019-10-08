Ярославль, , 10:45 — REGNUM В Ярославле следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности со стороны работников областной психиатрической больницы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Следственный комитет

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 августа 2019 года 47-летний житель Ярославской области был госпитализирован в терапевтическое отделение Ростовской районной больницы. Мужчина вел себя неадекватно, и его повезли в областную психиатрическую больницу. Но там отказались принимать пациента, сказав, что психических отклонений у него нет. Вернувшись в Ростов, пациент задушил соседа по палате.

«В ходе расследования в отношении фигуранта уголовного дела была проведена амбулаторная психиатрическая судебная экспертиза, которой установлен факт нахождения мужчины в состоянии невменяемости на момент совершения им общественно-опасного деяния», — сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Экспертиза признала, что убийца должен лечиться в психиатрическом стационаре. Решение о принудительном лечении должен принять суд. А следователи теперь изучают обстоятельства отказа в приеме опасного больного врачами психиатрической больницы.

Читайте ранее в этом сюжете: В ярославской больнице произошло убийство