Серов, Свердловская область, , 10:45 — REGNUM В Серове перед судом предстанет заведующий лыжной базой «Снежинка», обвиняемый в оказании услуг, повлекших по неосторожности тяжкий вред здоровью потерпевшего (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Уголовное дело по существу рассмотрит Серовский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл 5 января 2019 года на лыжной базе в Серове. Семилетний мальчик вместе с матерью катался с горы на «бублике», который вылетел с трассы и опрокинулся, в результате чего ребёнок получил травмы. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, перелом носа и ноги.

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По версии следствия, инструктор не проинформировал мать ребёнка о том, что кататься на «бублике» с горы вдвоём запрещено, а дети до 14 лет должны кататься на нём в шлеме.

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