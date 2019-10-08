Мапуту, , 10:47 — REGNUM Известный наблюдатель за выборами был застрелен у штаба правящей партии на юго-востоке Мозамбика в преддверии всеобщих выборов, которые состоятся в стране на следующей неделе. Об этом 8 октября сообщает ВВС Africa.

В некоторых сообщениях говорится, что Анастасио Матавеле, глава местной миссии по наблюдению за выборами, был застрелен, когда он выезжал из штаба партии в городе Хай-Хай, в то время как другие говорили, что он был убит после открытия тренинга для обучения других наблюдателей в понедельник, 7 октября.

По информации телерадиокомпании, действующий президент страны Филипе Ньюси баллотируется на второй срок в качестве кандидата от правящей партии ФРЕЛИМО. Его главный оппонент — Оссуфо Момаде из оппозиционной партии РЕНАМО.

Как сообщают журналисты, Мозамбик все еще восстанавливается после жестокой 16-летней гражданской войны, которая закончилась в 1992 году.