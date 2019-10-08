Тюмень, , 10:14 — REGNUM Тюменка обратилась к судебным приставам с решением суда о взыскании с квартиранта задолженности за съём её жилья. Сумма долга составила свыше 100 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по Тюменской области.

По словам женщины, квартиросъёмщик ранее платил своевременно. Однако последние полгода накопил долг за съём жилья в 105 тыс. рублей. Выселять жильца и возвращать деньги женщине пришлось через суд.

Судебные приставы выяснили, что должник работает системным администратором и имеет постоянный доход.

Пристав-исполнитель обязала должника покинуть чужую квартиру, запретить ему выезд за пределы России до погашения всей суммы и наложила взыскание на часть его заработной платы.