Якутск, , 10:12 — REGNUM В следственных органах Якутска 8 октября началась процессуальная проверка по факту обнаружения в СИЗО тела бывшего директора рудника «Мир» компании АЛРОСА Алексея Бурксера с признаками суицида, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По распоряжению руководителя следственного управления СК России по Якутии отдел по расследованию особо важных дел открыл проверку в связи со смертью Алексея Бурксера, который был арестован 7 октября в связи с уголовным делом — трагедии на руднике «Мир».

По информации старшего помощника руководителя СУ СК России Якутии Надежды Дворецкой, следователи осмотрели камеру в СИЗО, назначили судебно-медицинскую экспертизу и провели необходимые процессуальные действия.

Как сообщало ИА REGNUM, в день ареста двух фигурантов уголовного дела, возбужденного после ЧП на руднике «Мир», в Якутию приехали с рабочей повесткой руководители компании АЛРОСА во главе с генеральным директором Сергеем Ивановым.