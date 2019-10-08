Екатеринбург, , 10:13 — REGNUM В Екатеринбурге сообщение о том, что пятилетний ребёнок провалился в открытый канализационный люк, стало причиной доследственной проверки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

В ходе проверки будут установлены лица, ответственные за обслуживание канализационного колодца, который находился в открытом состоянии и не был ограждён. Также будет установлена степень тяжести полученных пострадавшим ребёнком травм.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл вечером 7 октября, когда группа детей играла на улице Краснофлотцев неподалёку от спортивного комплекса «Калининец». Один из детей провалился в открытый канализационный люк, который не был ограждён. На место происшествия приехала скорая помощь, и ребёнка госпитализировали в больницу.

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«После обследования врачами ребёнок отпущен домой для амбулаторного лечения, поскольку травм, опасных для жизни, не зафиксировано», — уточнили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

Напомним, что по данным фактам также проводится прокурорская проверка.

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