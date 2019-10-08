Ростов-на-Дону, , 10:06 — REGNUM В Ростове-на-Дону грабитель в маске напал на инкассаторов. Инцидент произошёл 7 октября вечером в Советском районе.

Пресс-служба регионального управления МВД РФ уточняет, что полицейские выясняют обстоятельства произошедшего, ищут подозреваемого, устанавливают личность преступника. В ведомстве также указали на то, что злоумышленнику не удалось забрать деньги. Пострадавших нет.

О том, что преступник в момент нападения был одет в тёмную одежду и был в маске, информирует ряд telegram-каналов. По некоторым данным, злоумышленник скрылся на иномарке, был объявлен план «Сирена».