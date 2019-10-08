Анкара, , 10:04 — REGNUM Военно-воздушные силы (ВВС) Турции нанесли удар по территории Ирака, в результате чего были «нейтрализованы» трое членов Рабочей партии Курдистана (РПК), об этом 7 октября сообщает Anadolu Ajansi.

Воздушная спецоперация прошла в регионе Гара. Обезвреженные повстанцы, как сообщают турецкие СМИ, планировали совершить нападение на правительственные учреждения страны.

Как передавало ИА REGNUM, 27 мая военные Турции приступили к осуществлению операции «Коготь», направленной на устранение влияния РПК на территории соседнего государства.

Курдские повстанцы на протяжении 30 лет сражаются с правительством страны за право создания собственной автономии в рамках государства.

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