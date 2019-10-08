Оренбург, , 09:57 — REGNUM В Оренбургской области 16-летний подросток получил поражение электрическим током. По факту травмирования проводится доследственная проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Уральском следственном управлении на транспорте СКР.

Несчастный случай произошел 4 октября на территории Восточного парка станции Оренбург Южно-Уральской железной дороги. Предварительно установлено, что компания молодых людей гуляла по парку и попыталась пересечь железнодорожные пути, пролезая под вагонами. Один подросток забрался на вагон-цистерну и получил удар электрическим током от контактной сети.

В настоящее время парень находится в больнице Оренбурга. Подросток получил термический ожог 60% тела. Следователи выясняют обстоятельства происшествия на железнодорожной станции. Ход проверки взят Оренбургским транспортным прокурором на личный контроль.