Владивосток, , 09:58 — REGNUM Порывом ветра контейнеровоз Сosco England был снесён с якорной стоянки на песчаную отмель возле острова Скрыплёва, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Это случилось утром во вторник, 8 октября. Портовые службы незамедлительно направили к контейнеровозу буксиры, которые сняли судно с мели. Контейнеровоз Сosco England имеет длину 366 метров, ширину 52 метра, его осадка составляет более 10 метров, водоизмещение порядка 156 тысяч тонн. Это судно является одним из крупнейших в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге ошвартовался атомный контейнеровоз «Севморпуть», который за 18 суток прошёл по всему Северному морскому пути.