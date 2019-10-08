Кызыл, 8 октября 2019, 09:54 — REGNUM На трассе «Енисей» в Туве в аварию попал пассажирский микроавтобус. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, у транспортного средства спустило заднее колесо, в результате чего водитель не справился с управлением и опрокинулся.
«С места происшествия в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести были доставлены 12 пассажиров», — отметили в ведомстве.
Глава республики Шолбан Кара-оол добавил, что восемь пострадавших находится в больнице, из которых трое с различными переломами находятся в отделении интенсивной терапии.
«Врачи говорят, что угрозы для их жизни нет. Однако, прошу министра здравоохранения контролировать состояние здоровья пострадавших», — отметил он.
Отмечается, что водитель не имеет лицензии на осуществление перевозок пассажиров.
Напомним, минувшим летом в республике произошли два ДТП, в которых погибло 14 человек. По мнению главы Тувы, причиной происшествий стало в том числе отсутствие культуры вождения.
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