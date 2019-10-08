Анкара, , 10:36 — REGNUM Заместитель министра внутренних дел Турецкой Республики и пресс-секретарь ведомства Исмаил Чатаклы заявил, что «проведенные весной и летом контртеррористические операции особенно важны с точки зрения ограничения логистического потенциала Рабочей партии Курдистана».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Исмаил Чатаклы отметил:

«С 16 апреля по 30 сентября 2019 года в ходе 12 382 операций было нейтрализовано 608 боевиков Рабочей партии Курдистана, причем 333 из них — убиты, 119 — захвачены, а 156 — сдались».

Замминистра добавил:

«Было уничтожено 532 убежища и склада террористов, захвачено 778 единиц оружия, а также большое количество боеприпасов».