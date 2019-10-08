Самара, , 09:53 — REGNUM 25-летнего курьера Delivery Club подозревают в попытке поджога приемной партии «Единая Россия» в Самаре. Об этом 7 октября сообщает «Волга ньюс».

Происшествие произошло ночью 2 сентября на ул. Революционной, 107. Тогда неизвестный облил двери приемной «Единой России» воспламеняющейся жидкостью и поджег их. Пожар удалось вовремя потушить.

Данным инцидентом занялись стражи порядка. Вскоре личность подозреваемого была установлена.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК РФ. Если подозреваемого признают виновным, то ему грозит до трех лет лишения свободы.