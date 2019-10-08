Петропавловск-Камчатский, , 09:51 — REGNUM Аналитики и эксперты в очередной раз прогнозируют скорую отставку губернатора Камчатского края Владимира Илюхина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Уже после 15 октября может начаться процесс отставок в тех регионах, где в 2020 году планируются выборы руководителей субъектов.

В числе возможных кандидатур на отставку назван и Владимир Илюхин, пишет «Ъ».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре эксперты прогнозировали досрочную отставку главы Камчатки из-за конфликтов с силовиками и элитами.