Якутск, , 09:53 — REGNUM Процессуальная проверка начата в Якутии после гибели в СИЗО бывшего начальника подземного рудника «Мир» Алексея Бурксера. Об этом сообщает 8 октября пресс-служба Следственного управления СКР по Якутии.

Предположительно, мужчина покончил с собой. Бурксер проходил обвиняемым по уголовному делу о нарушении правил безопасности при горных работах, что повлекло за собой гибель восьми человек и крупный материальный ущерб.

Проверкой занимается отдел по расследованию особо важных дел. По её итогам будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, восемь горняков погибли в алмазной шахте «Мир» после прорыва воды, который случился 4 августа 2017 года. Эта шахта приносила предприятию АЛРОСА до 10% всех алмазов.

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