Вашингтон, , 09:42 — REGNUM Серийный убийца Сэмюэль Литтл признался, что лишил жизни 93 человек. Это наибольшее число жертв одного преступника в истории США, сообщает газета New York Post со ссылкой на заявление ФБР.

Литтлу в настоящее время 79 лет, он отбывает пожизненное заключение за убийства. В 2014 году его признали виновным в убийствах трех женщин, но проверяли на причастность к десяткам подобных преступлений.

Позднее американец рассказал о еще 90 жертвах, убитых им в период с 1970 по 2005 год. В большинстве случаев это были женщины. ФБР подтвердило причастность Литтла к 50 убийствам, которые считались нераскрытыми, еще 43 признания названы «заслуживающими доверия».

Криминалистка ФБР Кристи Палаццоло заявила, что справедливость должна восторжествовать в каждом случае — все возможные дела должны быть закрыты. В помощь расследованиям ведомство создало сайт, где опубликованы изображенным самим Литтлом возможные жертвы.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае в США казнили серийного убийцу и насильника Роберта Джо Лонга. Он лишил жизни восемь женщин и совершил по меньшей мере 40 актов сексуального насилия.

Читайте также: В США привели в исполнение смертный приговор серийному убийце