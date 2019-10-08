Ровеньки, , 09:39 — REGNUM На автодороге Россошь — Старобельск — Лозная в районе хутора Клиновый Ровеньского района Белгородской области под колёсами автомобиля погибла женщина с двумя несовершеннолетними детьми. Водитель с места происшествия скрылся, но вскоре был задержан полицией на одной из улиц посёлка Ровеньки. Как уже сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло 7 октября около 17:25.

По предварительным данным, 30-летний местный житель, предположительно находящийся в состоянии алкогольного опьянения, сбил двигавшихся в попутном направлении велосипедистов — мальчика и женщину, перевозившую девочку. В результате аварии женщина 1981 года рождения, её 12-летний сын и 10-летняя дочь от полученных травм скончались на месте.

У подозреваемого не было водительского удостоверения, ранее он привлекался к ответственности за управление транспортными средствами в нетрезвом виде. По данным регионального управления Следственного комитета, подозреваемый был не только пьяным, но и находился за рулём чужого автомобиля. Расследование уголовного дела продолжается.

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