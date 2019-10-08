Анадырь, , 09:35 — REGNUM Антирейтинг по смертности из-за алкоголя в России возглавили два региона Дальнего Востока — Чукотский автономный округ и Магаданская область, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В России в результате злоупотребления спиртным в 2018 году умерли 48 тыс. человек, сообщает РБК.

Лидером алкогольных смертей оказалась Чукотка. По данным исследования, каждый девятый житель округа ушёл из жизни по этой причине.

На втором месте Колыма — 10 человек на 10 тыс. населения. В Ивановской области смертность превышает 9 человек на 10 тыс. Регион на третьем месте.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Госдумы рассмотрят инициативу на запрет продажи алкоголя в барах и кафе с маленькими залами обслуживания, которые находятся в жилых домах.