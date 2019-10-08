Красноярск, , 09:27 — REGNUM В Красноярске следствие просит помощи в розыске мужчины, совершившего насильственные действия сексуального характера в отношении ребёнка. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 октября в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю.

Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). По предварительной версии следствия, днём 14 сентября неизвестный во дворе школы в Красноярске совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девятилетней девочки. Затем злоумышленник скрылся с места преступления.

В ходе предварительного следствия был составлен рисованный портрет мужчины.

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