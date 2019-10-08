Свердловское министерство природы направило комиссию в Нижний Тагил, чтобы разобраться с массовой гибелью рыбы в Черноисточинском водохранилище. Об этом сообщили в пресс-службе нижнетагильской мэрии, сообщает ИА Znak.

Нижний Тагил, Свердловская область, , 09:26 — REGNUM Специалисты вместе с представителями горадминистрации и ООО «Водоканал-Н» отобрали несколько проб воды о всему периметру водохранилища, а также на реке Чёрной. Для дальнейшего исследования было взято несколько погибших рыб.

В мэрии уточнили, что причины массового мора рыбы можно будет выявить лишь после проведённых исследований.

Напомним, в Черноисточинском пруду, который питает часть Нижнего Тагила холодной водой, произошла массовая гибель рыбы. По мнению общественника Андрея Волегова, инцидент возник из-за цветения и гниения сине-зелёных водорослей.

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